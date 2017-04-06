MLB》旅韓就是神 譚姆斯敲出重返大聯盟首轟
2017/04/06 11:30
譚姆斯本季首轟到手。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕前3年在韓國職棒平均貢獻42轟、127分打點的重砲譚姆斯（Eric Thames），今天敲出重返大聯盟的首轟，證明身手。
譚姆斯今年30歲，過去3年他效力韓職N.C.恐龍隊，曾以47轟140分打點、40次盜壘的恐怖成績拿下韓職MVP，今年他以3年1600萬美元加盟釀酒人，被球隊寄予厚望。
譚姆斯今天面對洛磯先發投手查特伍德（Tyler Chatwood）第2個打席開轟，敲出右外野陽春全壘打，他上一次在大聯盟開轟要回到五年前，對遊騎兵明星投手丹普斯特（Ryan Dempster）開砲。
釀酒人在譚姆斯開轟的帶領下，4局攻下3分大局，終場以6：1擊敗洛磯，2連敗後終於拿下本季首勝。
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