MLB》紐媒驚爆 洋基大物新秀想穿退休背號

洋基大物新秀佛雷瑟被爆料索求退休背號。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約電台「WFAN」爆料，洋基大物新秀佛雷瑟（Clint Frazier）索求傳奇球星曼托（Mickey Mantle）永久退休的7號，總管凱許曼（Brian Cashman）私下調查後駁斥傳聞，表示這完全不是事實。

「當我聽到傳聞後，我致電裝備經理詢問此事，他說沒這回事，」凱許曼說，小聯盟總教練、公關副總裁等人也都駁斥傳聞，而佛雷瑟本人則在推特表示，不會去要求傳奇球星的背號，他更在乎的是球衣前面的球隊，而非後面的背號。

佛雷瑟去年透過米勒（Andrew Miller）交易案來到紐約，本季排名百大新秀第23，洋基農場排名更僅次於托瑞斯（Gleyber Torres），備受期待，不過也曾因帥氣的紅髮在春訓吸引目光，最終在洋基要求下無奈剪掉。