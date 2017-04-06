高爾夫》名人賽紀念「國王」 週四進場可獲紀念胸章

今年名人賽為紀念「國王」阿諾．帕瑪，週四進場的觀眾將可獲得1枚「阿尼軍團」胸章。（取自名人賽官網）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國名人賽即將在喬治亞州當地週四開賽，依照比賽傳統，開球儀式請來耆老名將，但今年觀眾再也看不到「國王」阿諾帕瑪。奧古斯塔國家俱樂部已宣布，週四進場觀戰的球迷都可獲得1枚「阿尼軍團」胸章，讓大家一起紀念這位影響當代高爾夫最深遠的巨星。

奧古斯塔國家俱樂部主席潘恩週三宣布，將發放「阿尼軍團」胸章給每1位進場的球迷。這枚胸章上寫著：「我是阿尼軍團的成員，成立於1959年，2017年4月6日。」，中間還有名人賽的標幟。

傳奇球星阿諾．帕瑪去年9月過世，享壽87歲。他曾經贏得1958年、1960年、1962年和1964年的名人賽冠軍，當時帶起美國大眾對高爾夫的熱潮，許多球迷長年支持帕瑪，在比賽中跟隨著他移動，逐漸在50年代形成著名的「阿尼軍團」。

今年的名人賽開球儀式，將在台灣時間今晚7時40分在第1洞舉行，將由「金熊」尼克勞斯和「黑武士」普雷爾為比賽開球。