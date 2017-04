MLB》9棒捕手再見3分砲 紅襪12局力退海盜（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕紅襪與海盜今天大演投手戰,兩隊鏖戰到12局,紅襪捕手里昂(Sandy Leon)轟出再見3分砲,終場以3:0獲勝。

這場比賽是紅襪新投手塞爾(Chris Sale)的首次先發,海盜則派出去年升大聯盟的潛力右投泰倫(Jameson Taillon)主投。塞爾7局送出7K,只被敲出3支安打無失分,泰倫7局送出6K,被敲5安打、3次保送,同樣沒有失分。

兩隊各自派出6名投手車輪戰,一路拚到12局才分出勝負,紅襪布雷德利(Jackie Bradley Jr.)、山度瓦(Pablo Sandoval)保送上壘,里昂轟出再見三分砲。

里昂擊出再見三分砲。(USA Today)