MLB》9棒捕手再見3分砲 紅襪12局力退海盜（影音）
2017/04/06 12:31
〔體育中心／綜合報導〕紅襪與海盜今天大演投手戰，兩隊鏖戰到12局，紅襪捕手里昂（Sandy Leon）轟出再見3分砲，終場以3：0獲勝。
這場比賽是紅襪新投手塞爾（Chris Sale）的首次先發，海盜則派出去年升大聯盟的潛力右投泰倫（Jameson Taillon）主投。塞爾7局送出7K，只被敲出3支安打無失分，泰倫7局送出6K，被敲5安打、3次保送，同樣沒有失分。
兩隊各自派出6名投手車輪戰，一路拚到12局才分出勝負，紅襪布雷德利（Jackie Bradley Jr.）、山度瓦（Pablo Sandoval）保送上壘，里昂轟出再見三分砲。
里昂擊出再見三分砲。（USA Today）
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