高爾夫》名人賽門票貴爆 但場內飲食卻便宜到讓人意外

今年名人賽賣店價目表。（取自網路）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國名人賽一票難球很多年，4回合的轉售票價超過6000美元（約台幣18.2萬元）是常有的事，但是進入奧古斯塔國家俱樂部之後，觀眾在賣店的飲食費用卻是低得令人意外。

以大賽的規模來看，奧古斯塔國家俱樂部的賣店飲食價格真的很便宜，菜單上25種輕食和飲料，最貴的是進口啤酒，要價只有4美元（約台幣121元）。碳酸飲料和瓶裝水都只要1.5美元，最便宜的蛋沙拉三明治也是1.5美元，在台灣都算是銅板價。

對照美式足球超級盃，今年在現場買1杯可樂要花11美元，瓶裝水價格6美元則是名人賽的4倍。烤雞三明治在超級盃要花上16美元，在奧古斯塔國家俱樂部，可以買5個還有找。

類似的情況在其他北美職業運動項目也是一樣，無論是洋基球場還是史岱博中心，看球的飲食費用都不低，光這1點名人賽就非常貼心為觀眾的荷包考量。