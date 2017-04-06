MLB》經典賽一條龍… 終結者回大聯盟防禦率破表（影音）

〔體育中心／綜合報導〕波多黎各強打林多（Francisco Lindor）在經典賽冠軍戰無安打，冠軍拱手讓給美國，今天他在大聯盟賽場討回來，從遊騎兵終結者戴森（Sam Dyson）轟出逆轉滿貫砲，率領印地安人以9：6取得開季3連勝。

遊騎兵帶著6：4領先進入9局上，推派前役後援吞敗的終結者戴森，一上場就被連敲2安，又投出2保送先擠回1分，隨後林多一棒轟出滿貫全壘打，將比分逆轉成9：6，使得戴森僅投0.1局就狂丟5分，再次吞敗，甚至讓場邊女球迷當場崩潰。

林多這擊也為經典賽復仇，他在冠軍戰7局下本有望幫助波多黎各破蛋，卻對美國後援投手戴森擊出滾地球出局，未能建功，當時戴森也投得相當出色，1局2K無失分，未料開季表現荒腔走板，連續2次登板都吞敗，防禦率是突破天際的72，終結者地位搖搖欲墜。