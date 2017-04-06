NBA》羅瑞傷後首戰砍27分 暴龍大逆轉獨居第3
2017/04/06 13:29
〔體育中心／綜合報導〕羅瑞（Kyle Lowry）傷癒歸隊後首戰繳出27分、10助攻，幫助暴龍以105：102逆轉擊敗活塞，暫時以半場勝差領先巫師，位居東部第3。活塞目前戰績35勝43敗，再輸1場或是競爭對手贏球，就確定無緣季後賽。
因右手腕開刀而缺賽18場的羅瑞，今天帶領暴龍演逆轉秀。第2節暴龍一度落後20分，但暴龍在下半場慢慢追回，最後順利超前。「我如果害怕傷勢沒有康復，我就不會上場。只要我在場上就不會有任何限制，」羅瑞說，「我熱愛籃球，我想要幫助球隊獲勝。」
瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）在第4節得到全隊37分裡的11分，也是贏球的功臣，他在最後1分鐘跳投得手，並搶下關鍵籃板、罰進1球。
「他們在第4節拿37分，我卻不記得我們喊過暫停，」活塞總教練大范甘迪（Stan Van Gundy）說，「我們的進攻並不出色，但當我們領先12分進入第4節，又能攻下22分，照理說應該贏球才對。」
活塞輸球後，剩下4場比賽卻還落後給戰績相同的公牛、熱火、溜馬3場勝差，晉級季後賽幾乎沒有機會。
羅瑞（左）獨得27分，率領暴龍逆轉。（法新社）
瓦蘭丘納斯最後1分鐘為暴龍穩住領先。（法新社）
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