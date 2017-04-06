NBA》柯瑞飆42分射日 勇士確定例行賽成龍頭

柯瑞飆42分。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕連戰皆捷的勇士今轉戰太陽隊主場當「奧客」，在當家球星柯瑞（S. Curry）狂飆8記三分彈拿42分外加11助攻帶領下，終場120：111取得13連勝，也因同日馬刺輸球，確定取得季後賽的西部第一種子席次，同時他們也是聯盟龍頭。

勇士賽前以64勝14敗，領先60勝17敗的馬刺3.5場勝差，例行賽登頂的魔術數字為M2，只要再搶下2勝或是馬刺吞2敗，就能順利達標。

想不到馬刺今以95：102不敵湖人，稍晚出戰的勇士沒放過機會，對太陽首節就打出41：18攻勢，之後雖然遭逢亂流，末節尚餘5分鐘時，一度被追到3分差，仍然未讓對手越雷池一步。

勇士拿下關鍵一勝後，不只順利在例行賽登基，他們已連3季都以龍頭之姿進入季後賽，更厲害的是，這支灣區勁旅也是NBA第一支連3季取得至少65勝的超級強隊。