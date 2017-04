MLB》馬查多86％形成安打的飛球 被對手美技沒收（影音）

〔體育中心/綜合報導〕金鶯三壘手馬查多(Manny Machado)經常用美技沒收對手安打,今天卻反遭對手將一軍,面對藍鳥中外野手皮拉爾(Kevin Pillar),馬查多就算敲到中外野最深處,還是出局。

大聯盟官網《Statcast™》顯示,馬查多3局下敲出的中外野深遠飛球,有高達86%成為安打的機率,但皮拉爾鍥而不捨的猛追,終於在全壘打牆前接殺,完成這次守備美技。

