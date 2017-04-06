MLB》馬查多86％形成安打的飛球 被對手美技沒收（影音）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯三壘手馬查多（Manny Machado）經常用美技沒收對手安打，今天卻反遭對手將一軍，面對藍鳥中外野手皮拉爾（Kevin Pillar），馬查多就算敲到中外野最深處，還是出局。

大聯盟官網《Statcast™》顯示，馬查多3局下敲出的中外野深遠飛球，有高達86％成為安打的機率，但皮拉爾鍥而不捨的猛追，終於在全壘打牆前接殺，完成這次守備美技。

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