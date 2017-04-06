中職》1年前的今天 陳鴻文被嗆聲險爆衝突（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟終結者「小飛刀」陳鴻文昨後援2局狂飆5次三振，找回在投手丘上的霸氣，去年的今天，小飛刀對義大打者使出「死亡之瞪」的影片瘋傳20多萬人，貴為經典。

去年4月6日，陳鴻文對義大張定揚投近身球，張定揚當下頗為不快，怒瞪小飛刀外，還比了幾下自己頭盔挑釁；陳鴻文也不甘示弱，瞪回張定揚並嗆聲「跨啥洨啦」，場面火爆，差點引發衝突。

不過後來雙方沒有清空板凳，兩人嗆完就繼續對決，張定揚擊出安打略勝一籌。賽後受訪時，陳鴻文覺得很莫名，強調他根本沒有要砸人，不知對方為何有那樣的動作；張定揚則回應，當下其實沒惡意，只要想上壘、想贏球才做出那些舉動。

張定揚本季改名為「張淯虎」，本季在二軍磨練，一軍還沒有出賽紀錄；陳鴻文仍是兄弟終結者，本季出賽4場有1次救援成功，防禦率9。

張定揚手勢比向大腦嗆聲陳鴻文。（本報資料照，記者廖耀東攝）