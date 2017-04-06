NBA》搶首輪主場優勢 快艇勝小牛緊咬爵士
2017/04/06 14:43
〔體育中心／綜合報導〕目前排名西部第5的快艇全力爭取季後賽主場優勢，今天靠葛瑞芬（Blake Griffin）砍下32分，以112：101擊退小牛，拿下4連勝，賽後只落後給爵士半場。如果最後戰績平手，快艇將藉著例行賽交手3勝1敗的優勢拿下第4種子主場優勢。
開賽後，快艇全隊手感發燙，在保羅（Chris Paul）的帶領下9投全進，半場結束時以62：49領先。小牛一度靠著諾埃爾（Nerlens Noel）追到6分差距，但快艇禁區有葛瑞芬主導進攻、小喬丹（DeAndre Jordan）卡位，小牛難越雷池一步。
快艇全場3人得分超過20，葛瑞芬全場投14中11攻下32分，並送出6助攻，小喬丹得到11分，一人抓下20籃板，瑞迪克三分球投8中5攻下25分，保羅攻下22分、11助攻。
巴恩斯（Harrison Barnes）攻下小牛最高的15分，費雷爾（
快艇最後3場分別是客場對馬刺、主場對火箭與國王；爵士最後4場則是主場對灰狼，隔天就到客場對拓荒者，接著是客場對勇士、主場對馬刺。
葛瑞芬（左）。（歐新社）
瑞迪克（右）。（USA Today）
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