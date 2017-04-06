棒球》強力導火線 第2棒強攻已成顯學

大谷翔平。（美聯社資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今天日本職棒日本火腿對羅德之戰，火腿「投打二刀流」大谷翔平擔任先發第2棒、指定打擊，具有攻擊火力的打者排在第2棒，串聯開路先鋒和中心打線延續攻勢，已是近年來各國職棒顯學，而非過去僅擔任助攻推進的角色。

就拿這一戰火腿對羅德之戰來說，羅德第2棒是去年洋聯安打、打擊王角中勝也，同一時間樂天對軟銀之戰，樂天第2棒為具5年大聯盟資歷的佩古洛（Carlos Peguero），和3棒惠勒（Zelous Wheeler）、4棒阿馬達（Japhet Amador），共組「洋砲三連星」。

橫濱DeNA外籍監督拉米瑞茲（Álex Ramírez）去年上任後，就把中心打者梶谷隆幸拉去打第2棒，一整季敲出18轟排名全隊第3，拉米瑞茲的看法是，「為了提高得分，第2棒打者是打線當中關鍵人物，能夠量產安打的攻擊型態打者是最適合的人選，梶谷隆幸具有拿下打擊王的資質。」

事實上，大聯盟強力攻擊型第2棒早已是顯學，近幾年天使「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）、國民「強打少年」哈波（Bryce Harper）和小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）等3名MVP等級的打者，就曾長期扛球隊第2棒重擔。

以今天大聯盟賽事來說，譚姆斯（Eric Thames）曾在韓職NC恐龍完成單季47轟、40盜、打擊率3成81，並拿到韓職MVP，今年重返大聯盟加盟釀酒人，擔任先發第2棒、一壘手，今天對洛磯敲出全壘打。

洋基重砲捕手桑契茲。（法新社）

洋基重砲捕手桑契茲（Gary Sanchez）去年出賽53場狂敲20轟，一鳴驚人，本季同樣也打第2棒，另外，2015年美聯MVP唐納森（Josh Donaldson）、遊騎兵秋信守、道奇重砲游擊手席格（Corey Seager；去年26轟）、教士年輕強打邁爾斯（Wil Myers；去年28轟）、印地安人游擊自走砲林多（Francisco Lindor） ，今天比賽他們都是球隊第2棒。

其實中職也走第2棒「強力導火線」路線，本季統一獅就把去年20轟的陳鏞基放在第2棒，代總教練黃甘霖認為，以前中職打3分就可能贏球，現在打5分都不一定夠，第2棒變成很重要的棒次，不再只是助攻角色，陳鏞基有長打能力，也能助攻，很適合打第2棒。

另外，中信兄弟第2棒張志豪去年狂敲17轟，富邦悍將林哲瑄和胡金龍本季也打過第2棒，林哲瑄去年有22轟，胡金龍拿過聯盟打擊和安打王，Lamigo桃猿第2棒林智平盜壘王三連霸，去年打擊率0.365是個人生涯新高，中職各隊第2棒同樣大打強攻牌。