MLB》鏖戰13局 史普林格三分砲助太空人開季3連勝 （影音）
2017/04/06 15:12
〔體育中心／綜合報導〕史普林格（George Springer）今天在13局下半2人出局、一二壘有人的情況下，敲出再見三分砲，幫助太空人終場以5：3擊敗水手，太空人自2001年後首度取得開季3連勝。落敗的水手自2004年以後首次吞下開季3連敗，他們在3場比賽中只得到4分。
「我知道我打得還算紮實，」史普林格說，「很高興它剛好落在看台上，我可以接受這結果。」
水手上個月才在一筆小聯盟交易中跟道奇換來後援投手德榮（Chase De Jong），今天就讓他臨危受命投第13局。德榮解決古巴強打Y.古利爾（Yulieski Gurriel）之後，先保送蓋提斯（Evan Gattis），接著被青木宣親敲安打，最後史普林格在滿球數情況下一棒帶走勝利。
「這場比賽真是精彩萬分，」太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）表示，「兩隊都把打者送上壘，最後卻變成一堆殘壘。如果我們夠幸運，早就靠長打赢球了，結果辛苦一整天用全壘打拿下，滿戲劇化的。」
史普林格。（法新社）
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