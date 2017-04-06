MLB》伸卡球使用率100％ 金鶯終結者連50場救援成功

布里頓連續50場救援成功。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯終結者布里頓（Zach Britton）今後援1局全投伸卡球無失分，率隊3：1擊敗藍鳥，拿下本季首次救援成功，同時也是跨季連續50次，大聯盟史上第5長。

布里頓在2014年正式接任金鶯終結者，幾乎單靠一顆伸卡球為主戰球種，每年使用率都在90%以上，偶爾搭配7-9%的滑球，3季總共抓下120次救援成功，防禦率1.38。

這顆伸卡球並不只有製造滾地球的效果，搭配左投優勢，還有高達96英里（約154.4公里）的均速與誇張位移，布里頓的伸卡球足以成為三振武器，2015-16年明星球季中，布里頓每9局可飆10.4次三振，顛覆一般人對伸卡球的想像。

布里頓神秘的伸卡球源自於2007年小聯盟，當時教練馬杜羅（Calvin Maduro）原本想教他卡特球，傳授用非傳統、類似曲球的握法，結果誤打誤撞投成伸卡，「如果我用二縫線的握法，球可能就不會像今天一樣這麼會跑。」布里頓說。

很會跑的伸卡球：

球評尼卡斯基（CJ Nitkowski）表示，布里頓的伸卡球之所以具有三振威力，主因打者在打這些96、97英里時，揮棒感覺就像在打變化球，「變動幅度太大了，沒人預料這種速度會產生這麼大的位移，就算你知道他要投伸卡，還是很難打。」

布里頓今天對藍鳥投24球，全部都是伸卡球，雖然被敲2支安打，但他成功讓皮爾斯（Steve Pearce）擊出雙殺打化解滿壘危機，延續救援成功紀錄。

連續救援成功紀錄：

1.Eric Gagne 84次

2.Tom Gordon 54次

3.Jeurys Familia 52次

4.Jose Valverde 51次

5.Zach Britton 50次