排球》「台灣隊長」陳建禎挑戰日本聯賽 將赴大分三好隊試訓

陳建禎。（資料照，陳建禎提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕「台灣隊長」陳建禎結束中國排球聯賽賽程，上月返台，短暫休息過後，週日搭機前往日本福岡，參加V-LEAGUE大分三好隊球團所提出的試訓邀約。

陳建禎此次試訓為期一個月，期間食宿交通皆由大分三好球團招待，通過試訓後，陳建禎有望成為台灣首位登上日本V-LEAGUE（職業聯盟）的男子選手。

大分三好是上季V-LEAGUE二級（挑戰聯賽）冠軍，但最終未能通過升級賽的測試，新球季將繼續從二級出發。大分三好早在2011年就開始關注陳建禎，當年還曾來台移地訓練，和當時陳建禎所屬的MIZUNO隊進行了多場友誼賽，礙於學業和兵役問題沒有進一步的發展。

陳建禎在中國聯賽繳出漂亮成績單，大分三好隊球團認為時機成熟，希望能網羅這位好手到麾下，幫助球隊重返一級舞台。

今年二月，大分三好展現十足誠意，球團一行人，包括總教練、助理教練、管理以及訓練員，親自飛抵臺灣和陳建禎見面，雙方相談甚歡，並當面提出此次試訓邀約。

過往大分三好在外援的選擇上都以力量型的洋將選手為主，期待陳建禎的加入能提供以往不同的元素及化學變化。

對陳建禎來說，到日本打球一直是他長久以來的目標，現在能有機會實現，心情非常興奮，他並期許用最好的表現為試訓留下美好的結果。