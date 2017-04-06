中職》走出茶壺風暴 隊長高國輝信心喊話：富邦悍將加油！
2017/04/06 16:14
富邦悍將6連敗低潮，今晚盼能止敗。（資料照，記者黃志源攝）
〔體育中心／綜合報導〕爆出「茶壺風暴」後，富邦悍將近期苦吞6連敗，戰績墊底，為讓球隊齊心止敗，今天隊長高國輝也在臉書PO文集氣，「富邦悍將加油！」
富邦悍將3月底經歷林哲瑄臉書事件，日前與統一獅一戰，賽前當事人林益全請全隊喝星巴克咖啡，週日時林哲瑄也曾請過，希望能提振全隊士氣，連總教練葉君璋也加入「請咖啡行列」，為的就是能號召全隊能量，一止連敗低潮。
今天，隊長高國輝也在臉書貼上咖啡一照，杯壁寫上「富邦加油！」、「終止連敗」等激勵的話語，他則在文字說明寫道「富邦悍將加油！」。高國輝在3月29日打擊時左手腕不適退場，30日降二軍休養，但當天比賽賽後林哲瑄臉書貼文，高國輝也在回應行列，掀起網友熱議。
高國輝於臉書為球隊打氣。（取自高國輝臉書）
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