NBA》歐洲人防守弱？火箭教頭丹東尼大讚加林納里

加林納里。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕今日金塊客場背靠背迎戰火箭，火箭在開節便攻下36分，金塊靠著得分手加林納里（Danilo Gallinari）末節倒數25秒一記灌籃，一度將分差縮短至4分，無奈最後戈登（Eric Gordon）2罰全中，將分差拉開至6分，火箭才鎖定勝局，最終以110：106擊敗金塊。

火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）因曾與加林納里的父親同為室友，特別在採訪時發表自己對加林納里的看法，「許多人認為歐洲人的防守並不好，但他們並沒有特別關注加林納里。加林納里在防守非常出色。他會防守，也能投三分球，是一位非常優秀的球員。」

丹東尼提到，自己認為加林納里與他的父親球風並不相近，「我很喜歡他父親，但他們的球風並不太相同，我不曉得加林納里是向誰拜師學藝，但絕對不是他父親。大加林納里並不會投三分球，不過他的防守也非常優秀。在義大利聯盟時，多虧了大加林納里，當時他替我們奪下了幾座冠軍獎盃。」

此役火箭一哥哈登（James Harden）上場39分鐘，攻下7籃板、10助攻、31分。金塊加林納里上場30分，拿下23分、5籃板、3助攻的成績，為全隊最高分。

加林納里在末節灌籃得分。（美聯社）