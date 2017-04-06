NBA》柯瑞妙傳不是美技啦 裁判承認「漏判」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士柯瑞（Stephen Curry）昨天與灰狼一戰中，頻頻上演美技，讓球迷相當過癮，其中一次精彩的背後傳球，更讓全場觀眾驚嘆，不過聯盟裁判今天在推特上表示，其實這是一個二次運球，承認漏判。

第3節剩下3分50秒時，柯瑞帶球過半場，找到籃下的伊古達拉（Andre Iguodala），晃過灰狼球員後，妙傳隊友輕鬆上籃，不只全場球迷驚呼，電視台主播也直呼要再看一次這個動作的重播。

不過今天聯盟裁判卻在推特上表示，其實柯瑞這次傳球前已經二次運球違例，承認漏吹。事後柯瑞本人也承認自己已經違例在先，只是裁判剛好沒看到而已。

柯瑞（右）。（資料照，美聯社）