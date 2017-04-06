NBA》騎士熱身太危險 愛神慘遭打臉CPR救援（影音）
2017/04/06 16:53
〔體育中心／綜合報導〕騎士近況回升，今天力挑戰況拉鋸的塞爾提克，上半場就取得15分優勢，拿下4連勝，球隊氣氛佳，賽前「愛神」洛夫（Kevin Love）練球慘遭球吻，一旁的史密斯（JR Smith）還作勢CPR急救，逗趣畫面被外媒全程拍下。
洛夫賽前練投籃時，意外被一旁的球砸中帥氣臉龐，在他身後的史密斯先是見狀慘叫，隨即接住失去重心的洛夫，並把他扶到地上躺平，作勢對他做出急救。
除了洛夫，《bleacherreport》還將之前詹姆斯（LeBron James）也被球砸中「龍顏」的影片剪輯在一起。
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