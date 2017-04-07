籃網挑戰4連勝 今日賽事預告與轉播
2017/04/07 07:07
昨日勇士43歲老投柯隆繳出優質先發，雖然打擊無貢獻，但回到大都會球場仍贏得球迷喝采，只可惜最終大都會在自家不敵勇士，今日派出哈維先發捍衛主場，陣中古巴籍重砲塞斯佩德斯昨日打擊繳白卷，今天能否一掃低潮幫助球隊取勝？請鎖定自由體育。
中職部分目前桃猿取得7勝領先群雄，將作客統一進行3連戰，兩隊士氣正旺，將由誰勝出？另一邊則是5連敗的兄弟與7連敗的悍將，將在晚間於新莊棒球場對決，最後由誰終止連敗？
雖然籃網無緣季後賽，但在林書豪傷癒復出後率隊打出本季首度三連勝，今日迎戰魔術會有什麼表現，喜愛豪神的粉絲千萬不要錯過。
MLB
07:00 勇士 vs. 大都會（FOX體育、民視無線台）
NBA
07:00 籃網 vs. 魔術（緯來體育台）
08:00 塞爾提克 vs. 老鷹（FOX體育2台）
10:30 灰狼 vs. 拓荒者（FOX體育2台）
日職
17:00 火腿 vs. 歐力士（FOX體育）
17:00 軟銀 vs. 西武（FOX體育3台）
中職
18:30 Lamigo桃猿 vs. 統一獅（FOX體育2台、愛爾達體育）
18:30 中信兄弟 vs. 富邦悍將（緯來精采、愛爾達育樂）
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