NBA》羅德曼嗆詹皇輪休 柯爾吐槽：他一年被禁賽15場
2017/04/06 16:56
羅德曼。（資料照，取自網路）
〔記者粘藐云／綜合報導〕前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）日前在節目上談到輪休話題，再度拿詹姆斯（LeBron James）和喬丹（Michael Jordan）做比較，他表示喬丹以前從不輪休，但卻反遭前隊友柯爾（Steve Kerr）吐槽，認為他以前一天到晚被禁賽，評論這些事情，其實有失公允。
日前羅德曼接受《CBS Sports》訪問時，談起他對於輪休的看法，「詹姆斯現在做的這件事情（輪休），喬丹是從來不做的，他從不休息，每場比賽都打。」羅德曼甚至批評，就是因為聯盟需要詹姆斯，所以他才會想怎樣就怎樣。
今天在勇士與太陽賽前，柯爾也聽聞公牛前隊友羅德曼的說法，他的回應更令全場大笑：「我知道羅德曼一直在抱怨輪休，不過我必須說，Dennis一季會被禁賽個15場，他當然有很多時間休息，他真的沒資格來抱怨這個。」
羅德曼球員時期脾氣火爆，經常因為爭議舉動而被禁賽。
柯爾。（資料照，美聯社）
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