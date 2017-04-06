羽球》「台灣內戰」碰白馭珀 戴資穎18分鐘晉八

世界球后戴資穎晉級八強。（記者卓佳萍攝）

〔特派記者卓佳萍／馬來西亞古晉報導〕世界球后戴資穎今天在大馬頂超賽女單次輪與同胞白馭珀上演「台灣內戰」，小戴以21：6、21：8輕取對手，收下明天八強門票。

最新世界排名今天公布，戴資穎仍坐穩球后寶座，第二名則換成日本名將山口茜。

戴資穎今天下午提拍上陣，面對傷癒復出的白馭珀，小戴來回調動對手，掌握全場節奏，繼昨役快打旋風後，今天僅花費18分鐘，就收下八強門票，明天將面對大馬天才少女吳菫溦、中國陳雨菲勝方。

談到快速挺進八強，戴資穎表示，沒想到這麼快結束，可能對方傷勢影響戰力吧。

戴資穎去年不敵泰國依色儂獲得亞軍，兩人今年位於籤表不同側，這位泰國衛冕軍也已挺進八強，明天將遭遇西班牙瑪琳、金達澎勝方。

傷後復出的白馭珀止步次輪。（記者卓佳萍攝）

戴資穎在台灣內戰勝出。（記者卓佳萍攝）