中職》郭嚴文二軍復出敲安 銳回鍋2戰都失分

Lamigo桃猿郭嚴文。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕Lamigo桃猿隊主戰二壘手郭嚴文去年年底動刀治療肩膀，今天在二軍首度出賽，敲出2支安打，富邦悍將先發投手簡嘉佑5局失2分，本季第2勝到手，暫居二軍勝投王。

郭嚴文開季還在養傷復健，上週已開始練打，原本防護員將他的歸期設定在6月，但他自己並未予以限制，希望能盡早歸隊越好。今天於屏東和富邦悍將二軍賽，郭嚴文以第4棒指定打擊出賽，3打數敲出2安打，好友陳禹勳也透過轉播收看，並貼上臉書分享，不少球迷紛紛留言，希望郭嚴文早日回一軍並肩作戰。

此役富邦悍將、桃猿都敲出11支安打，但猿隊發生3次失誤，6：11不敵富邦二軍。高國麟5打數猛敲4安，全場最佳，簡嘉佑5局被敲6安，只失2分獲得勝投，猿隊先發張明翔主投4局失5分（3責失）吞敗，回鍋洋投銳今天是第2次登板，但中繼1局被敲3安、1保送掉3分（2責失），2場比賽都有失分。

Lamigo回鍋洋投銳。（資料照，記者劉信德攝）