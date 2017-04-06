羽球》王子維排名再創新高 今年目標前進杜拜

台灣好手王子維下週新加坡超級賽將再度面對諶龍。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔特派記者卓佳萍／馬來西亞古晉報導〕台灣羽壇新希望「羽球王子」王子維儘管在大馬頂超賽首輪遭淘汰，今天公布的最新世界排名，上升到生涯新高的16名，野心勃勃的他表示，今年目標是希望挺進杜拜年終賽。

王子維本週排名上升四名，從20名來到16名，印度賽止步八強也進帳不少積分，他把今年超級賽的進步歸功給上月初擊敗奧運金牌、諶龍的那場比賽。

「那場比賽真的是個契機，變得更有自信，我現在擁有可以說出自己打得很好的信心。」王子維上個月初於德國黃金大獎賽四強戰鏖戰三局，扳倒諶龍，兩人下週將於新加坡超級賽首輪相逢。

記住擊敗世界冠軍的感受，王子維表示，最近比賽都是抱持當天感覺下去打，去衝擊種子選手時，自己也比較沒有壓力。

全英公開賽時首度與李宗偉交手，王子維表示，比賽內容跟自己想得有點不同，他以為李宗偉速度會很快，但他的優勢其實是掌握比賽節奏，完全在他掌握之中。

王子維世界排名來到16名，前進年終賽的積分則排在男單第六，第一名是台灣一哥周天成，前八名可獲得參賽門票，王子維表示，今年是年終賽在杜拜最後一年，想去見見世面。

台灣好手王子維世界排名再創新高。（資料照，BadmintonPhoto提供）