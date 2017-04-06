MLB》朗神初登場領K 寫隊史最老出賽紀錄

鈴木一朗代打出賽。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕馬林魚43歲「長青樹」鈴木一朗今天9局上代打，這是他本季首場出賽，雖然遭投手崔南（Blake Treinen）三振，卻也打破馬林魚隊史最年長出賽紀錄，繼續朝他的目標「打到50歲」邁進。

馬林魚作客國民，首局歐祖納（Marcell Ozuna）棒打洛克（Tanner Roark），率先開張2分，國民在第4局鯨吞4分大局逆轉，即使馬林魚8、9局各添1分，仍難挽回頹勢，4：6吞敗，不過在9局上代打的鈴木一朗則寫下新紀錄，以43歲又166天刷新名人堂球星雷恩斯（Tim Raines）43歲又13日，成為馬林魚隊史最年長出賽的球員。

今年是一朗大聯盟第17年，上一季他創下生涯里程碑，是史上第24位3030安的球員，春訓也調整得宜，45打數敲出14安，打擊率高達3成11，他也是現役球員當中，僅次於勇士投手克隆（Bartolo Colon）年長的球員。日媒指出，馬林魚年輕球員人才濟濟，包括經典賽美國隊打出代表作的耶利奇（Christian Yelich），以及繳出打點的歐祖納，但一朗若能再次展現出色的打擊能力，還是有機會增加出賽數。