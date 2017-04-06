中職Live》猛獅守備出包 悍將攻回1分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 1 0 1 1 0 獅 0 0 0 1 1

第一局

高孝儀獲得保送，林威廷犧牲短打推進一個壘包，林哲瑄也選到保送上壘，林益全左外野飛球，鄭鎧文漏接，失誤讓悍將1出局攻占滿壘，胡金龍游擊方向滾地球，蔡奕玄接球後漏了一下，傳二壘封殺跑者，但也讓打者上壘，富邦攻下1分，1：0領先。

賽前報導

〔記者石毓琪／綜合報導〕富邦悍將陷6連敗低潮，此役由上週先發投不滿3局的范玉禹肩負止敗的重任，他將對決「同梯」的江辰晏。而獅隊在台南開幕戰輕取富邦後，近況拿下5連勝，「沉默巨砲」鄭鎧文是否會繼續開轟寫紀錄，也是觀賽焦點。