中職》抱A-Lin無罪 蔗總：鄧志偉還在一軍！

A-Lin日前為統一獅台南主場助唱，老公、統一獅總教練黃甘霖送給她球衣。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕歌姬A-Lin前天到台南球場開唱，不少獅迷都發現鄧志偉大膽擁抱「蔗嫂」的舉動，認為他肯定會下二軍；結果「蔗總」黃甘霖今天賽前表示，「鄧志偉自首無罪，還在一軍啦！」

獅隊前天的主場開幕戰吸引逾8千人觀戰，除了球隊戰績佳，球團人員認為「A-Lin效應」也不錯。蔗總則感謝台南鄉親進場加油，「應該是我們連勝戰績不錯，大家都來捧場了。」

有趣的是，當天A-Lin到休息室前和球員一一擊掌時，鄧志偉立刻來個大熊抱，引起球迷熱烈討論。蔗總笑說，「我知道啊，當天就有很多人傳給我，還有球迷說：『鄧志偉肯定會下二軍』，笑死我了。」

蔗總還透露，其實鄧志偉當晚就傳簡訊向他賠罪，表示自己很抱歉，而蔗總也立刻妙回：「沒關係，自首無罪，下次抱輕一點。」結果鄧志偉回說：「是，我下次會注意。」

鄧志偉今晚並未排入先發打序，但他賽前開心進行練習，但仍有球團人員見到他就虧說，「小鄧，你怎麼還在這？」

鄧志偉。（資料照，記者林正堃攝）