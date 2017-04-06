中職》咖啡店員揪感心 富邦今晚要止敗

富邦拚中止連敗，咖啡店員寫下暖心字句。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕陷入6連敗的富邦悍將，今天賽前由總教練葉君璋請全隊喝咖啡，結果球團人員去拿咖啡時發現，每個紙杯上都寫著加油小語，也讓球員在喝咖啡時覺得窩心。

繼林哲瑄、林益全請喝咖啡後，葉總今天也請全隊喝「打氣咖啡」。隊長高國輝稍早也在臉書粉絲團PO上咖啡照，希望替全隊集氣。

在咖啡紙杯上，除了「加油富邦」、「FIGHTING」之外，店員還畫上笑臉和可愛圖案，都讓球員會心一笑。

富邦拚中止連敗，咖啡店員寫下暖心字句。（記者倪婉君攝）

富邦拚中止連敗，咖啡店員寫下暖心字句。（記者倪婉君攝）