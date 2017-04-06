中職》昨天抵台今天牛棚 羅曼準備好了

中信兄弟洋投羅曼。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕中信兄弟羅曼昨天飛抵台灣，今天隨即進牛棚練投，羅曼表示，他已經準備好了，何時先發登板就看教練團安排。

羅曼第一次牛棚就投了50球，而且各種球路都試投。羅曼表示，代表波多黎各打完經典賽後，知道台灣有好幾支球隊對他有興趣，所以一直保持訓練，維持在可以比賽的狀態。

羅曼表示，因為還要一、兩天調時差，可能下週先發出賽，不過，如果球隊有需要，本週就先發也沒有問題，就看教練團安排。

羅曼於2010年首度加盟兄弟象，當年就幫助球隊奪得總冠軍，也是兄弟最近一次封王，羅曼表示，希望這次回來能夠再度幫助球隊贏得總冠軍，離開兄弟之後他很想念彭政閔、周思齊、陳江和、王勝偉等老隊友，期待和他們並肩做戰。

38歲的羅曼蓄勢待發，42歲的Lamigo桃猿銳今天也在二軍登板，中繼1局被擊出3支安打失3分、2分責失。

中信兄弟洋投羅曼（右）與前隊友Lamigo桃猿王溢正（左）討論對方的新造型。（記者陳志曲攝）