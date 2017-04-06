中職》羅力還要再等 下週末才能先發

富邦悍將先發投手羅力。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕富邦王牌洋投羅力原有機會週日（9日）先發，但經過評估後，總教練葉君璋決定讓他多休息幾天，可能下週五、六、日擇一場先發。

受到投手傷兵影響，富邦陷入連敗低潮，今天拉上林羿豪和蕭一傑兩名投手，希望補強牛棚戰力，另外也考慮週日將羅華韋拉來一軍。

但在先發投手方面，羅力在前天進牛棚練投後，原本若狀況許可，教練團將安排他在週日先發。但今天賽前決定，週日先發投手將由陳明軒擔任，明、後天將分別交由黃亦志和神盾先發。

羅力是去年勝投王和防禦率王，但開季前就拉傷腹肌，也影響富邦戰力。