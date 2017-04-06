NBA》羅德曼談勇士「湯普森比柯瑞重要」

湯普森（右）、柯瑞。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）日前接受《CBS Sports》訪問，除了談起最近正夯輪休話題，對於勇士這支球隊，他也有自己的見解，他認為湯普森（Klay Thompson）對勇士的重要性其實勝過柯瑞（Stephen Curry）。

「湯普森成就了這支球隊（勇士）」有別於多數人在講到勇士時會直覺聯想到柯瑞，甚至覺得湯普森的重要性不如杜蘭特（Kevin Durant）與格林（Draymond Green），羅德曼則認為湯普森是勇士的關鍵球員。

「柯瑞本季其實有點退步，即便是這樣，他也還是很棒，而我一直在說勇士陣中有名球員成就了這支隊伍，那個人正是湯普森。」羅德曼表示，湯普森因為在勇士才可以發揮的好，這裡適合他，如果擺到別的隊伍，或許他就不會如此出色。

羅德曼指出，大家都很緊張柯瑞本季表現下滑，但就他來看，其實勇士的關鍵球員是湯普森，也不是格林，他強調自己和柯瑞父親有交情，並非因為不喜歡他才這樣說。