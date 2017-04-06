現場看過郭泓志投球 潘忠韋認有能力回中職

郭泓志自請離隊返台。（資料照，展逸國際行銷提供）

〔記者吳清正／桃園報導〕年初和教士隊簽下小聯盟合約的郭泓志，日前自請離隊，是否重返中職受到關注。曾在美國現場看過郭泓志比賽的球評潘忠韋表示，郭泓志的能力絕對足以回中職投球，但動過7次手術的手臂要保持穩定的狀況可能很不容易。

郭泓志春訓期間兩度被叫上大聯盟支援熱身賽，共投3局無失分，投出3次三振，但4月1日以「還不足以幫助球隊」為由自請離隊。

潘忠韋表示，郭泓志在小聯盟比賽中球速投到93英里（149.6公里），他的變化球更讓圍觀的小聯盟球員不禁大叫「哇！」不但會突然變慢，而且角度相當犀利。

潘忠韋表示，雖然郭泓志的球仍然很有威力，但是也曾告訴他，有時候一覺醒來，前一天的好感覺完全不知道跑那裡去了，因為自己膝蓋和腰部都受過傷，了解受傷後要保持狀況不容易，這可能就是郭泓志認為不足以幫助球隊的原因，希望他的手臂狀況會更好，可以再回到球場。