中職》球隊「慢熱」林益全相信悍將的抗壓性

林益全。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕儘管受到臉書風波和連敗的影響，富邦悍將林益全今天賽前展露笑顏，他認為球隊比較慢熱，不好的就再調整，「職棒球隊一定會遇到連敗，我們一起努力，也許就是連勝的開始。」

富邦悍將在開季2連勝後，今晚賽前已是6連敗，其中還發生林哲瑄在臉書暗諷林益全守備不積極的風波；但除了全隊已不再提臉書風波，林益全也說，其實球隊氣氛一直都很好，只是職業球隊一定會遇到連敗，「既然我們去年可以（義大去年發生兩次7連敗），今年一定也可以走出來。」

「我認為美式球風看得比較遠，從葉君璋總教練接球隊之後，我們每天都保持做一樣的事，不好就再調整，也不會一開始就衝很快。」林益全對於連敗看得很開，也認為職業球員的抗壓性都很好，一定可以走出低潮。

林益全在賽前的生涯打點已累計696分，只差4分就可達成700打點里程碑，他認為打點是需要大家一起配合，更希望今晚就有機會達成紀錄，也中止連敗。