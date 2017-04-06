奧運》國際奧會抽驗檢體 再收回三面獎牌
2017/04/06 19:32
〔記者廖聿偉／綜合報導〕禁藥風波持續延燒，國際奧委會（IOC）近年嚴格執行禁藥檢驗，昨又追回3面奧運獎牌，包括北京奧運男子角力自由式120公斤級金牌的烏茲別克泰牧佐夫、55公斤級銀牌烏克蘭的菲多里信，和倫敦奧運女子63公斤級舉重金牌俄羅斯的札可耶娃。
隨著科技不斷創新，許多當年未被檢驗出的禁藥皆無所遁形，IOC複驗保存10年的檢體，總共有1000個樣本被抽驗，才會導致倫敦和北京奧運的奪牌選手，不斷被驗出禁藥。
今年初國際奧委會追回了3名中國女舉重選手在北京奧運的金牌資格，在北京奧運女子48公斤級拿下銅牌的我國好手陳葦綾，因金牌與銀牌得主都遭褫奪，遞補奪金成為我國舉重第三金。
陳葦綾。（資料照，記者朱沛雄攝）
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