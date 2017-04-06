網球》既生瑜何生亮？蠻牛：若和費爸不同世代就是世界第一

納達爾。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕甫落幕的邁阿密網賽，西班牙「蠻牛」納達爾再度不敵宿敵費德爾，2017年包含澳網在內，已吞下三連敗，昨納達爾接受訪問時透露出「既生瑜，何生亮」的感慨，「若和費德爾生在不同世代，我肯定就是世界第一了。」但蠻牛仍強調，能和喬科維奇、費德爾較勁，是很幸福的事情。

30歲的納達爾生涯和費天王交手37次，取得23勝的領先優勢，但今年高齡35歲的費德爾東山再起，2017年戰績19勝1敗，排名竄升至世界第四，也讓納達爾對宿敵相當敬佩。

費德爾拿下邁阿密網賽冠軍。（資料照，USA Today Sports）