中職》鄭鎧文「首安」出爐 隊友大鬧：球留下來！（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕統一獅新生代巨砲鄭鎧文本季火力全開，今晚比賽之前，5支安打都是全壘打，一度被隊友虧「首安還沒出現耶！」延續前天手感，今天鄭鎧文不但「首安」出爐，第6轟也在下一打席開張，6轟獨走聯盟全壘打排行榜。

鄭鎧文在首局發生守備失誤，讓悍將先馳得點，不過他在2局下面對范玉禹，敲出中線一壘安打，休息室隊友紛紛起立，大喊要將球留下來，雖然沒能回壘得分，不過他在4局下第2打席，緊接在陳鏞基之後開轟，2分砲助隊扳成平手。

統一獅打者鄭鎧文在4局下擊出2分打點全壘打。（記者黃志源攝）

鄧志偉起鬨要留下「首安」球。（記者黃志源攝）