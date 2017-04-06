中職》鄭鎧文「首安」出爐 隊友大鬧：球留下來！（影音）
2017/04/06 20:36
〔記者石毓琪／綜合報導〕統一獅新生代巨砲鄭鎧文本季火力全開，今晚比賽之前，5支安打都是全壘打，一度被隊友虧「首安還沒出現耶！」延續前天手感，今天鄭鎧文不但「首安」出爐，第6轟也在下一打席開張，6轟獨走聯盟全壘打排行榜。
鄭鎧文在首局發生守備失誤，讓悍將先馳得點，不過他在2局下面對范玉禹，敲出中線一壘安打，休息室隊友紛紛起立，大喊要將球留下來，雖然沒能回壘得分，不過他在4局下第2打席，緊接在陳鏞基之後開轟，2分砲助隊扳成平手。
統一獅打者鄭鎧文在4局下擊出2分打點全壘打。（記者黃志源攝）
鄧志偉起鬨要留下「首安」球。（記者黃志源攝）
相關新聞
- 中職》洪總神調度帶動買氣 背號T熱銷登全隊第二
- 中職》陳鏞基、鄭鎧文主場炸裂 獅隊送蜆精
- 中職》球隊「慢熱」林益全相信悍將的抗壓性
- 現場看過郭泓志投球 潘忠韋認有能力回中職
- 中職》羅力還要再等 下週末才能先發
推薦新聞
-
中職》隊友致命失誤 肯恩7.1局好投化為烏有（影音）2017/04/06 21:58
-
中職》獅一壘鬧空城 網友：還好沒傳（影音）2017/04/06 21:46
-
中職》洪總神調度帶動買氣 背號T熱銷登全隊第二2017/04/06 20:19
-
中職》陳鏞基、鄭鎧文主場炸裂 獅隊送蜆精2017/04/06 20:14
-
網球》既生瑜何生亮？蠻牛：若和費爸不同世代就是世界第一2017/04/06 19:31