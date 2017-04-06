中職》陳鏞基、鄭鎧文主場炸裂 獅隊送蜆精
2017/04/06 20:14
統一獅球員在主場每轟1發全壘打，現場就會抽出1名球迷，可以帶走6瓶蜆精，鄭鎧文在4局下轟出2分砲。（記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今年和台糖蜆精合作，獅隊球員在主場每轟1發全壘打，現場就會抽出1名球迷，可以帶走6瓶蜆精；像陳鏞基今轟出本季首發全壘打，就有球迷可把蜆精帶回家。
這項活動從前天主場開幕戰即展開，當天鄭鎧文轟出本季第5發全壘打，就已有球迷帶回6瓶蜆精。鄭鎧文今天又轟出本季第6彈，又讓球迷有蜆精可喝。
不只台南球場，獅隊本季60場主場都適用「開轟送蜆精」活動，被抽中的球迷，可憑票根領取蜆精。
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