中職》陳鏞基、鄭鎧文主場炸裂 獅隊送蜆精

統一獅球員在主場每轟1發全壘打，現場就會抽出1名球迷，可以帶走6瓶蜆精，鄭鎧文在4局下轟出2分砲。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今年和台糖蜆精合作，獅隊球員在主場每轟1發全壘打，現場就會抽出1名球迷，可以帶走6瓶蜆精；像陳鏞基今轟出本季首發全壘打，就有球迷可把蜆精帶回家。

這項活動從前天主場開幕戰即展開，當天鄭鎧文轟出本季第5發全壘打，就已有球迷帶回6瓶蜆精。鄭鎧文今天又轟出本季第6彈，又讓球迷有蜆精可喝。

不只台南球場，獅隊本季60場主場都適用「開轟送蜆精」活動，被抽中的球迷，可憑票根領取蜆精。