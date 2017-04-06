中職》撲了滾更遠 王柏融關鍵一擊助桃猿追分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天迎戰Lamigo桃猿，兄弟先是靠著陳家駒、張志豪陽春砲取得2分領先，但5局下桃猿展開反攻，王柏融關鍵一擊，幫助球隊追回1分，5局打完兩隊戰成2：1。

3局上，陳家駒、張志豪背靠背開轟，兩人都敲出陽春彈，兄弟取得2：0領先。5局下，輪到桃猿反攻，林智平敲出2壘安打，下一棒王柏融擊出滾地球，但兄弟2壘手林智勝飛身撲球，反倒讓球滾到外野，林智平回本壘攻下1分，王柏融也趁勢上2壘，前6局打完，兄弟以2：1領先桃猿。

王柏融敲出二壘安打，將林智平送回本壘。（記者陳志曲攝）



王柏融敲出二壘安打，將林智平送回本壘。（記者陳志曲攝）

