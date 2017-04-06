中職》獅一壘鬧空城 網友：還好沒傳（影音）
2017/04/06 21:46
〔體育中心／綜合報導〕統一獅主場續戰富邦悍將，悍將在6局上林威廷安打跑回超前分，但獅隊內野上演「誰在一壘」戲碼，也讓收看直播的球迷再次對補位話題議論。
6局上半，一出局二壘有人，林威廷中間方向穿越安打，中外野手羅國龍傳本壘傳偏，跑者回壘得分，捕手高志綱看打者介於一二壘之間，且林威廷試圖跑回一壘，欲傳球卻發現沒人補位一壘，只好自己跑向一壘，林威廷也安全上壘。
一壘鬧空城，球迷亦討論起究竟是誰該補位？原本的一壘手買嘉儀上投手丘補位，球評「東哥」黃忠義表示，應由二壘手林志祥去補，游擊手則站到二壘，投手在本壘後方補位。不過也有球迷笑說「幸好沒有傳」，避免了經典賽林晨樺下丘傳給「沒有人」的憾事發生。
富邦悍將打者林威廷（左）在６局上擊出穿越二壘防線１分打點一壘安打，再將比數超前。（記者黃志源攝
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