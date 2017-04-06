中職》隊友致命失誤 肯恩7.1局好投化為烏有（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天迎戰Lamigo桃猿，前7局打完兄弟以3：1領先桃猿，且先發投手肯恩表現亮眼，直到8局下半，因為隊友要命失誤一口氣掉2分，形成3：3平手，隨後退場休息。

前7局打完，兄弟以3：1領先，8局下半，王柏融率先上壘，林泓育擊出滾地球，但兄弟二壘手林智勝發生失誤，打者上壘，隨後林智勝把球傳往三壘時又出現大暴傳，王柏融回本壘得分，林泓育也趁勢上二壘。

這兩次失誤也造成兄弟危機，下一棒陳俊秀掃出右外野方向安打，帶有1分打點，桃猿扳平，肯恩也退場休息，由洪宸宇接手。洪宸宇上場後，先是面對朱育賢，壘上跑者陳俊秀盜上三壘，朱育賢也獲得保送，林承飛高飛犧牲打，桃猿再下一城，終場桃猿也以4：3收下7連勝。

總計肯恩此役主投7.1局被敲8安，送出5三振，失4分但僅1分責失。

兄弟先發投手肯恩。（記者陳志曲攝）

王柏融在對手失誤後上三壘。（記者陳志曲攝）

陳俊秀敲出關鍵安打。（記者陳志曲攝）