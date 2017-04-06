中職》熬過病魔上一軍 楊家維首轟就是代打再見全壘打
2017/04/06 22:15
楊家維敲出生涯首轟，還是一支代打再見全壘打。（記者黃志源攝）
〔記者石毓琪／綜合報導〕統一獅21歲內野手楊家維2014年選秀第二指名入團，然而進職棒隔年，生涯卻備受考驗，因為不明原因腎臟病變，讓他不得不暫時脫離戰線，睽違3年站上一軍，楊家維今天敲出生涯首轟，且這支全壘打還是幫助球隊逆轉勝的代打再見全壘打。
楊家維2015年2月腎臟病發，整年都受到病魔所苦，至今也還需要服藥，但他走過病魔的挑戰，經過調整和努力，今年開季拚上一軍。
雖然今晚是代打上陣，還是在2出局後的劣勢，但楊家維把握機會，對富邦投手黃勝雄敲出生涯首轟，3分打點一棒助隊逆轉，助隊喜收5連勝，他也獲得第一次的單場MVP殊榮，「謝謝各位球迷留到最後，我們才有勝利，謝謝，獻給在場的各位球迷。」
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