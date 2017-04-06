中職》蔗總略懂「神調度」 上一次再見轟也是獅隊打的

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將欲終止6連敗再度交手統一獅，眼看勝券在握，9局下卻被獅隊楊家維敲出再見全壘打，苦吞7連敗，其中關鍵在於「蔗總」黃甘霖單局2次代打調度得宜。

9局下半，在蔡明晉連3球K掉鄭鎧文後，富邦換投黃勝雄，統一先是由鄧志偉代打擊出安打，2出局一二壘再由楊家維代打轟出再見全壘打，統一6：4贏得勝利，也讓富邦苦吞7連敗，連代總教練黃甘霖賽後也笑稱，「我早就算好了，最後如果富邦派左投，就要讓楊家維上去。」

距離中職上一場代打再見全壘打，是在去年6月9日，對戰組合與此役相同，由統一獅隊迎戰富邦悍將前身義大犀牛，當時統一還有2分落後，9局下半由代打買嘉儀敲出再見3分彈逆轉，苦主也同樣是黃勝雄。

楊家維敲出代打再見全壘打。（記者黃志源攝）