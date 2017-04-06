中職》生病時曾想放棄 楊家維轟出獅隊5連勝
2017/04/06 22:26
楊家維敲出生涯首轟，再見全壘打逆轉奪得MVP。（記者倪婉君攝）
〔記者倪婉君／台南報導〕「生病時曾想放棄，還好有家人鼓勵！」從日吞12顆藥，到現在每週吃1顆類固醇，21歲的楊家維轟出代打再見轟，靠自己寫出不可思議的劇本，也幫助獅隊拿下5連勝。
9下兩出局兩人在壘，獅隊仍以3：4落後，獅隊換上代打楊家維，結果在1好2壞下，他從富邦黃勝雄手中轟出3分砲，一棒扭轉成6：4的勝利，也讓富邦苦吞7連敗。
獅隊代總教練黃甘霖笑說，「我早就算好了，最後如果富邦派左投，就要讓楊家維上去。」在「蔗總」心中，楊家維的心臟很大顆，又不會想太多，只要揮出大隻的，就有機會扭轉戰局。
這是楊家維的生涯首轟，就是不可思議的代打三分再見砲，他說，「完全沒想到。」但他透露，賽前就跟先發投手江辰晏說，「只要你投得好，這場就會贏。」結果江辰晏退場後告訴楊家維：「那就靠你轟出再見全壘打了！」
沒想到兩個大男孩的劇本成真，楊家維也擺脫過去兩年因患腎臟病的不如意。他從78公斤一度胖到101公斤，現在已瘦到85公斤，「生病時曾想放棄，還好有家人和女友的鼓勵，幸好有他們。」
楊家維和撿到他首轟球的球迷握手，並送他簽名球棒當回禮。（記者倪婉君攝）
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