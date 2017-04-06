高爾夫》東莞台商新樂園挑戰賽 黃頎後來居上奪冠

東莞台商新樂園挑戰賽，黃頎（左）奪下比賽冠軍，賽後和業餘冠軍王璽安合影。（TPGA提供）

〔記者趙新天／台北報導〕2017 Three Bond TPGA挑戰巡迴賽開幕戰，東莞台商新樂園挑戰賽，今天在林口幸福球場落幕，淡水球場培訓的21歲年輕好手黃頎，第2回合打出5個博蒂、無柏忌的67桿，以總計135桿後來居上，3桿之差贏得職業生涯首冠。

賽後黃頎從東莞台商新樂園會長謝得旺手中接過冠軍盃。黃頎說：「這個冠軍對我很特別，畢竟這是我的職業首冠，尤其前兩場比賽都是原本領先，到最後一回合爆桿，這場比賽特別調整心態，保持住擊球節奏，結果打得很順暢，很高興最後能奪冠。」

原本領先的長春新鮮人徐國雄，今天開球木桿與短切桿打得不理想，只繳出71桿，以總計138桿居次。另1名長春球員林吉祥則以兩回合總計140桿，獲得第3名。

台北球場培訓的業餘選手王璽安，今天打出72桿，兩回合總計148桿，贏得業餘組冠軍。

東莞台商新樂園挑戰賽，黃頎（右）逆轉奪冠，賽後從東莞台商新樂園會長謝得旺手中接過冠軍盃。（TPGA提供）

東莞台商新樂園挑戰賽，黃頎（右）奪得職業首冠，好友上前澆水慶賀。（TPGA提供）