中職》走過兩年的空白 朱俊祥勝投喜極而泣
2017/04/06 22:42
Lamigo桃猿朱俊祥（中）拿下單場MVP，與Lamigirls跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）
〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿朱俊祥走過兩年的空白，今天拿下久違的勝投並獲選單場MVP，朱俊祥一度喜極而泣。
朱俊祥今天對中信兄弟第7局登板中繼1.2局，連續解決5名打者，包括4次三振，猿隊在8局超前比數，讓朱俊祥拿下2014年8月2日以來的第1勝。
朱俊祥在2013年高中生選秀獲得猿隊第2指名，14年就成為主力中繼，但季後乘坐友人機車發生車禍，導致右小腿骨折，15年完全沒有投球，去年春訓中腳扭傷，之後又陸續因為手肘和腰部受傷，8月才回到一軍，今天在獲頒MVP時，想到將近兩年的空白，朱俊祥一度哽咽。
朱俊祥表示，兩年的復健期真的很辛苦，感謝家人和隊上學長的支持，而今年林英傑前輩來到猿隊，跟他請教了很多東西，對自己幫助很大。
Lamigo桃猿朱俊祥拿下單場MVP，隊友潑水慶祝。（記者陳志曲攝）
Lamigo桃猿朱俊祥拿下勝投，也拿下單場MVP。（記者陳志曲攝）
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