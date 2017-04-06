「站出來不為自己」盧彥勳盼給年輕運動員更好的環境（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Fair Game！ Taiwan！台灣體壇近期掀起一股改革的力量，身兼行政院體育發展委員會委員的「網球一哥」盧彥勳，今天透過影片分享他的運動生涯，優異成績單的背後，卻是很多不為人知的辛苦，他也呼籲大家一起關注體育，透過改革讓環境更好。

「我會讓他學習，但因為環境問題，老實說我打從心底，其實我不希望我的孩子當運動選手。」盧彥勳表示，很多人問他，未來會不會讓自己的小孩打球，雖然會讓孩子去嘗試，但也因為自己是運動員，經歷過很多磨練與挫折，加上大環境問題，他並不希望孩子成為運動員，「這樣講其實我也蠻傷心的，因為我也是這樣走過來，但卻從我口中說出，自己不希望讓孩子成為運動員。」

盧彥勳表示，正因為如此，體育的改革勢在必行，運動員要經歷辛苦的訓練、比賽，都已經很不容易，但還要考量到其他環境問題，真的很辛苦，「要讓年輕的運動員知道，我們不該給他們更多壓力，要盡量創造更好的環境與機會，讓更多年輕孩子進到這個領域來。」

「這也是為什麼我要站出來，不完全為了自己」盧彥勳感慨的表示，其實自己的時代已經過了，會站出來力挺改革，主要希望可以為更多年輕運動員創造更好的環境，不要讓他們重蹈覆轍，可以在更好的環境中成長，爭取更好的成績。

《Fair Game！TAIWAN！體育改革聯會臉書》

盧彥勳。（資料照，記者王藝菘攝）