日職》維蘭德好投壓制 阿部2分砲無用

巨人老將阿部慎之助。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕巨人作客橫濱3連賽最終戰，在前兩場都由巨人取得勝利後，今天橫濱派出洋投維蘭德（Joe Wieland）先發，繳出6局失2分的優質先發，幫助球隊以4：2擊敗巨人。

橫濱打線在開局就有攻勢，靠著接連安打攻下1分，第2局又靠著對手失誤及安打再下1分，取得2分領先，先發投手維蘭德前5局完全壓制巨人打線，僅被擊出3支零星安打無失分並飆出8次三振，直到第6局才被阿部慎之助轟出追平2分砲。

7局下橫濱首棒安打上壘帶起攻勢，再靠著2個保送和梶谷隆幸的兩支安打再次取得2分領先，9局上橫濱啟用山﨑康晃關門，雖然遭長野久義、龜井善行敲出安打，但靠著三振取得2出局後，再讓打者擊出飛球出局，完成救援任務。