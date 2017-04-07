高球》背傷不適 球王強森忍痛退出名人賽

球王強森。（路透）



〔記者趙新天／綜合報導〕世界球王D.強森今天在美國名人賽第1回合開球之前，因為背傷不適，最終還是決定退出這場大賽。

D.強森第1回合的出發時間是台灣今天凌晨2時3分，雖然他已經到了奧古斯塔國家俱樂部練習場揮桿，也在練習果嶺練球，但下背部與手肘傷勢讓他無法正常揮擊，在開球前忍痛決定退出今年第1場大賽。

美東時間週三下午，D.強森在他本週租屋處下樓梯時踩空跌倒，下背部和手肘挫傷。雖然他持續接受治療，幾乎整夜沒睡，但疼痛還是無法在比賽出發之前獲得緩解，終於在開球之前決定退賽。

他說：「我盡了一切可能試著讓自己能夠上場，昨晚一直交替冰敷與熱敷，整夜沒什麼瞌眼。雖然我可以揮桿，但下背部很緊繃，我在練習場試揮時，大概可以做出八成的揮桿，但它實在太緊了，我無法完全上桿，而且在擊中球的時候就會痛，所以我知道不可能打比賽。」

D.強森不僅目前世界排名第1，在美巡賽年度積分榜也是領先者，來到奧古斯塔國家俱樂部之前，連贏3場比賽，狀況非常好。

因為賽前意外受傷而退賽，他坦言：「糟透了！真的很困難，我很想打名人賽，這可能是我職業生涯狀況最好的時候，每年我都期待著這場大賽。昨天下午從球場回到住處，竟然出現這麼莫名其妙的意外，真的很困難。」