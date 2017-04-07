高爾夫》名人賽第1回合 霍夫曼意外領先

霍夫曼出人意料領先。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕第81屆美國名人賽今天在強陣風中打完第1回合，從來不曾在四大賽任1回合領先過的美國選手霍夫曼，打下9個博蒂、2個柏忌的65桿，出人意外地站上領先位置。

40歲的霍夫曼，轉入職業已經18年，在美巡賽有過4次冠軍紀錄，在四大賽先前出賽22次、66個回合不曾領先過，最佳名次是2015年名人賽並列第9。今年名人賽也僅僅是霍夫曼生涯第4次站上奧古斯塔國家俱樂部，他打出65桿領先群雄，確實是意料之外。

今天前5洞霍夫曼吞下兩個柏忌，只有1個博蒂，但是第6洞短洞抓鳥之後，他越打越順，不僅第8、9洞連續打博蒂，還從阿門角的第12洞開始，6洞賺進5個博蒂，比打電動還神奇。

他在最後1洞攻上果嶺時，還留下16呎博蒂機會，可惜球推到洞口前沒轉進，否則還可以再抓下1隻鳥。

目前霍夫曼以4桿之差領先麥吉特，麥吉特這回合打下4鳥1柏忌的69桿，他們是今天唯二打出6字頭的選手。英格蘭的韋斯伍德，靠後9洞拉尾盤，第13洞起連打5個博蒂，成績由黑翻紅，70桿完賽暫列第3。

美國左手名將米寇森則以71桿作收，和英格蘭的羅斯、西班牙的買西亞等7人並列第4。

深受期待的美國年輕球星史畢斯，這回合又出現四柏忌的重損，他在前14洞打完還維持平盤，第15洞長洞，他選擇3桿攻果嶺，但第3桿打得倒旋太多，在風勢吹動下，球落地回滾掉進水塘。罰桿拋球後第5桿打過頭，第6桿回切又太大，再3推才進洞，他帶著四柏忌的9桿離開這洞，最後以75桿完賽，並列41名。

北愛爾蘭的麥克羅伊前9洞打得不順手，3次打進沙坑都吞柏忌，幸好後9洞賺回3隻小鳥，以平盤72桿並列12名。