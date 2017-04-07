中職》蝴蝶效應 7屆金手套一絲閃神讓兄弟繼續輸（影音）
2017/04/07 08:05
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟昨在第8局遭逆轉，處於5連敗困境，陣中二壘手林智勝單局連2次失誤固然是最大敗因，不過桃猿攻勢卻是始於游擊手王勝偉的大意守備，讓原本該化做第2個出局數的王柏融吹響桃猿反攻號角。
8局下，兄弟先發肯恩讓王柏融擊出游擊方向滾地球，乍看必死無疑，不放棄的大王奮力跑壘，擁有中職史上最多金手套（7座）的王勝偉，沒有意識到王柏融的全力衝刺，多墊幾步才將球傳出，起初壘審判OUT，經過洪一中挑戰逆轉為安全上壘。
王勝偉的隱形失誤開啟桃猿攻勢，隨後林泓育的滾地球讓林智勝連續發生2次失誤，陳俊秀補上適時安打、林承飛高飛犧牲打，猿單局狂轟3分逆轉落後2分的戰局，也讓原本能繳出優質先發勝的肯恩，最後以7.1局掉4分（1分責失）吞下悲情敗投，兄弟繼續連敗。
王柏融奮力跑向一壘。（記者陳志曲攝）
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